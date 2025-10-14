Durante su primera cita con la oncóloga, tras un ultrasonido sospechoso, la especialista le dijo las palabras que cambiaron su vida: “Vamos a hacer una biopsia para confirmar, pero yo sí creo que es cáncer”.
Con apenas 34 años, Wendy Lara, vecina de Liberia y amante del atletismo, pasó de una rutina de trabajo y entrenamientos a enfrentar un diagnóstico que nunca imaginó. Hoy, a sus 37 años, es sobreviviente de cáncer de mama y una voz de esperanza en este mes rosa.
Su historia
Todo comenzó gracias a la prevención. Wendy siempre fue disciplinada con su salud. Desde joven se realizaba el autoexamen de mama, una práctica que adoptó tras años de ver campañas de concientización.
“Yo siempre me hacía el autoexamen, entonces cuando yo me sentí la pelotita, yo dije, esto no es mío. Entonces fui a consultar y la doctora me dijo que era muy poco probable que fuera cáncer, por mi edad y porque no tenía antecedentes. Pero algo me decía que no estaba bien, fue como una corazonada”, recordó.
Su intuición no se equivocó y en julio de 2022 recibió el diagnóstico. En cuestión de semanas, su vida se convirtió en una cadena de biopsias, operaciones y tratamientos.
“Fue un shock. En ese momento no dije nada, solo fui a hacerme la biopsia, que fue muy dolorosa para mí… Y hoy sé que eso que sentí fue miedo, porque en una semana pasé de estar muy bien a tener cáncer de la nada”, explicó.
Un proceso largo, pero con apoyo y amor
Durante casi año y medio, Wendy enfrentó 2 cirugías, quimioterapia, radioterapia y un tratamiento hospitalario que se extendió hasta enero de 2024.
“Yo sí dije, este el primer proceso de muchos que se vienen, porque yo ya lo sentía que sí iba a salir positiva, entonces fue muy difícil. Me dolía, me asustaba, pero sabía que tenía que seguir”, explicó Lara.
El impacto físico fue profundo como su pérdida de cabello, pero también el emocional. En medio del cansancio y los efectos secundarios, descubrió que había algo más poderoso que cualquier medicamento: el amor.
“Yo siempre dije que a mí el amor me salvó, y eso lo aprendí durante ese proceso porque de ahí, mis amigas fueron imprescindibles en mi recuperación, en mi tratamiento, mi familia, mis hermanos. Tengo un hijo, en ese momento tenía nueve años, estaba muy chiquito, pero fue muy valiente”, contó Wendy con una sonrisa.
Esa red, dice, fue su sostén emocional.
“Tuve mucho apoyo, tuve una red de apoyo increíble, o sea, no tuve chance ni de deprimirme porque siempre había alguien acompañándome, siempre había alguien escuchando. Tuve una red de apoyo de personas muy grande, y la verdad es que eso se convierte en un engranaje, uno pasa por una cosa, pero alguien aparece, te sostiene y no te dejan caer. Para mí el amor me salvó”.
Aprender a pausar
El cáncer no solo cambió su cuerpo, también transformó su forma de ver la vida.
“Aprendí a pausar un poco y a valorar. Estaba comprometida al 100% con mi trabajo y con el atletismo, y dejaba de lado muchas cosas importantes. Cuando me enfermé, tuve que parar. Y eso me dio la oportunidad de valorar más el tiempo con mi familia, de disfrutar los momentos pequeños, como ver el sol o poder tomar agua sin dolor”.
Este mes de concientización, su testimonio es un recordatorio de lo que implica atravesar la enfermedad con esperanza.
“La quimioterapia es muy dolorosa. A veces no podía ni tomar agua sin tener náuseas, pero cuando ya podía, me sentía tan agradecida de poder hacerlo. Uno valora absolutamente todo: despertarse, caminar, ver el sol. Es elegir vivir, pero vivir mejor”, expresó.
Wendy también derriba el mito de que el cáncer de mama solo afecta a mujeres mayores y siembra esa semilla en otras personas para que sean conscientes de lo que pasa en sus cuerpos.
“Sí pasa. A mí me pasó. Y después de eso, todas mis amigas empezaron a hacerse el autoexamen y los ultrasonidos, la detección temprana hace la diferencia. Mis amigas antes me decían que no se conocían, que no sabían si lo que sentían era normal. Ahora, cada año, hasta me mandan fotos de sus controles, eso me hace sentir que algo bueno salió de todo esto”, recordó.
Hoy, Wendy repite una frase que la acompañó durante todo el proceso y que resume su filosofía de vida.
“Cuando uno pasa por esto, tiene que ser muy valiente, porque es muy difícil. Pero no se trata solo de fuerza: es aprovechar el día a día. Todos los días decía la frase cliché: un día a la vez. Si mañana va a doler, es mañana, no está pasando hoy”, expresó.
En sus palabras, la fortaleza no siempre está en resistirlo todo, sino en aprender a vivir el presente, agradecer lo que se tiene y dejar que el amor (propio y de los demás) sea parte del camino.