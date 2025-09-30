Enfrentamos una paradoja financiera preocupante: mientras los jóvenes reconocen la importancia del ahorro, la práctica real está lejos de ser suficiente. Según datos recientes de Coopenae, el 58% de los jóvenes costarricenses destina menos del 10% de sus ingresos al ahorro, una cifra alarmante que refleja no solo un problema de hábitos, sino una ausencia estructural de educación financiera en nuestro país.

Costa Rica fue, históricamente, un país de ahorradores. Sin embargo, esa cultura se ha erosionado. En su lugar, ha crecido una sociedad de consumo impulsada por el crédito fácil, las tarjetas múltiples y las tentadoras opciones de “tasa cero” que no son más que la evolución moderna del viejo “polaco”.

El resultado es predecible: 69% de los encuestados tiene deudas, y muchos jóvenes acuden a asesoría financiera porque están sobreendeudados por viajes y conciertos.

La mitad de los jóvenes consultados admite tener apenas un conocimiento básico sobre finanzas personales, y solo el 9% se considera avanzado. Esta deficiencia no es casual: es el resultado de décadas de ausencia de programas de educación financiera en nuestro sistema educativo. Cuando una persona no comprende lo que significa una tasa de interés del 20% en un crédito personal, o cuando acumula cinco tarjetas de crédito sin entender las fechas de corte, el problema no es individual, es sistémico.

El sobreendeudamiento genera estrés, ansiedad y limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional. Peor aún, afecta la economía nacional, porque una población financieramente enferma no puede contribuir plenamente a la activación económica del país.

Ahorrar no es simplemente guardar dinero; es construir libertad. Un fondo de ahorro proporciona tranquilidad frente a emergencias, evita recurrir a créditos costosos y permite aprovechar oportunidades de inversión. Además, el ahorro regular desarrolla disciplina financiera, una habilidad que se traduce en mejor toma de decisiones en todos los aspectos de la vida.

El ahorro también funciona como un colchón contra la inestabilidad laboral y el costo de vida, dos de las principales preocupaciones financieras de los costarricenses. En tiempos de incertidumbre económica, quien tiene ahorros tiene opciones; quien no los tiene, queda a merced de las circunstancias.

Es imperativo que Costa Rica retome su cultura de ahorro, pero esta vez con fundamento. Necesitamos programas de educación financiera desde la primaria, que enseñen a elaborar presupuestos, entender tasas de interés y diferenciar entre necesidades y deseos. Las instituciones financieras, cooperativas y el sector privado deben asumir su responsabilidad en democratizar el conocimiento financiero.

Como sociedad, debemos desmitificar la idea de que el ahorro es solo para quienes ganan mucho. Se trata de hábitos, no de cantidades.