“El agua subía y no había por dónde salir”

Lo que comenzó como una tarde de lluvia terminó en una noche de angustia para Patricia Vindas, vecina de calle 39 de San Pedro de Montes de Oca, una de las zonas más afectadas por el desbordamiento de la quebrada Los Negritos.

“Al principio creímos que era una lluvia fuerte, nada más. Pero cuando vi que el agua ya llegaba a la mitad del carro, decidí moverlo y quedarme en la esquina para no mojarme”, recordó.

Una vecina la invitó a resguardarse en su casa, ubicada a unos 50 metros, sin imaginar que minutos después la quebrada se saldría por completo de su cauce. “Ella cerró los portones, pero el agua seguía subiendo. En cuestión de minutos ya se estaba metiendo al garaje”, relató.

Patricia y su vecina intentaron levantar objetos, pero la fuerza del agua rompió la puerta principal. “Escuchamos un estruendo y vimos cómo se despedazaba la puerta. Todo se caía, todo se quebraba. Subimos corriendo las gradas y el agua venía detrás; le faltaban solo dos o tres escalones para llegar al segundo piso”, dijo con voz temblorosa.

En la planta alta quedaron atrapadas sin salida. “Fue el momento más terrorífico, porque no teníamos por dónde escapar. Vimos a dos vecinos en el techo de la casa de al lado. Entonces rompimos una ventana que no tenía reja, pusimos una silla y un balde, y logramos salir por ahí”, contó.

Las dos mujeres permanecieron casi dos horas sobre el techo hasta que llegaron los bomberos, quienes las evacuaron en una lancha. “Nos dijeron que era mejor no quedarnos porque seguía lloviendo mucho.

Agradezco a los vecinos que ofrecieron ayuda, pero preferí irme donde mi hijo. Tenía que volver por mi perrita, que es ciega y se había quedado arriba”, agregó.

Doña Patricia regresó al amanecer siguiente para evaluar los daños. La planta baja de su casa estaba llena de lodo y objetos arruinados, aunque la parte superior se mantuvo libre de agua. “Fue muy triste.

La quebrada desapareció, todo se inundó hasta el parque. Era como una piscina enorme, de unos cuatro metros de profundidad”, describió.

El miedo aún persiste entre los vecinos, que temen nuevas lluvias. “Rogamos a la Comisión Nacional de Emergencias que nos ayude. Si esto no es una emergencia, no sé qué puede serlo. Gracias a Dios nadie murió, pero pudo pasar una tragedia”, expresó.

El hijo de doña Patricia también resultó afectado. Había estado remodelando una vivienda contigua para habitarla.

“Había invertido mucho dinero. En la primera inundación perdió el mueble de la cocina y ahora no sabemos qué más se dañó. Apenas estamos entrando a ver”, dijo la vecina, mientras intentaba limpiar y rescatar lo poco que quedó seco.

A su alrededor, otras familias hacían lo mismo. “Somos muchos los afectados. No sabemos qué pasó con la cuadra de atrás, pero también se inundó”, lamentó.

Entre el olor a barro y los restos de muebles flotando, el testimonio de Patricia resume el impacto de una noche en la que el agua lo cambió todo.



Patricia tuvo que refugiarse en casa de una vecina.