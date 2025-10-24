El agro tiene las botas puestas y no se las va a quitar

Sudor, esfuerzo y dignidad son la cotidianidad en el agro. Hoy, en medio de decisiones políticas que pretenden debilitarlo, el agro ha demostrado su valor. Desde el arroz, aguacate, café, caña, banano, cítricos, piña, plantas, flores, follajes, palma aceitera, papa, cebollas, hortalizas, así como en la producción de carne (bovina, de cerdo y de pollo), huevo, leche, pesca y acuicultura entre otras actividades, son por las que los productores han levantado la voz para recordar que son la raíz viva de nuestra seguridad alimentaria.

La identidad costarricense está históricamente ligada al agro. Este país, por ecología, herencia y vocación, es productor de alimentos. El sector agropecuario es sinónimo de identidad nacional, y eso no se lo pueden borrar con decisiones políticas sin bases sólidas, que solo buscan perjudicar al productor nacional y proteger oligopolios de importadores.

Quienes caminan entre los sembradíos y el ganado, con las botas puestas saben que producir no es un negocio cualquiera: es garantizar y tener un compromiso con el alimento de millones de costarricenses, sostener miles de empleos y cuidar los territorios en donde somos también guardianes de la biodiversidad.

Sin embargo, las políticas de los últimos gobiernos han preferido abrir indiscriminadamente los mercados, apostando más por la importación que por la producción nacional, poniendo en riesgo al empresario agropecuario, el cual se encuentra en el régimen definitivo, que produce el 10% del PIB Ampliado y el 27% del empleo en las zonas rurales.

El sector agropecuario ha estado en una constante crisis desde que se agudizo durante este gobierno. La mal llamada “ruta del arroz” es solo el reflejo más evidente de un modelo que no entiende ni respeta el valor estratégico del agro. Pero las protestas, los campamentos frente a la Asamblea Legislativa y las manifestaciones constantes de los productores demuestran que no hay rendición. El agro no se doblega: resiste y exige respeto.

Las importaciones masivas de productos como cebolla, tomate, y papa, que han provocado graves pérdidas a los productores nacionales, quienes ven cómo sus cosechas se pierden mientras el Gobierno permanece indiferente. Abrir las puertas a los mercados internacionales sin escuchar a un sector tan vital como el agropecuario es una muestra más del desinterés político y del sesgo anti agro por quienes alimentan a Costa Rica.

Como consumidores, debemos sentir orgullo al elegir lo nacional: cada producto costarricense es fruto del trabajo, la esperanza y el amor por esta tierra. Este no es un grito partidista, es un llamado patriótico. La tierra no se abandona, porque en ella se juega el futuro del país.

Hoy, más que nunca, los productores costarricenses están de pie, con sus botas puestas, dispuestos a defender el derecho a producir y el mandato social de alimentar a Costa Rica. El agro tiene las botas puestas, y no se las va a quitar. Porque cuando un país olvida el valor de su agricultura, pierde no solo la comida en su mesa, sino también su identidad.