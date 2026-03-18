El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, publicó un mensaje en sus redes sociales tras el fallecimiento de su esposa, Lorena Clare Facio, ocurrido el martes a los 82 años.

En su primera reacción pública, Rodríguez compartió un texto que, según explicó, recibió entre los múltiples mensajes de condolencias que han llegado tras la noticia. El contenido, escrito por una mujer identificada como “Pauli”, destaca el impacto de los programas impulsados por Clare durante su gestión como primera dama (1998-2002).

El fallecimiento de Clare generó múltiples reacciones en distintos sectores del país, donde se destacó su legado social y su compromiso con poblaciones vulnerables.

Durante su gestión como primera dama, impulsó iniciativas dirigidas a personas adultas mayores, pacientes con cáncer, mujeres y personas con discapacidad, además de promover programas de atención integral en salud y fortalecer instituciones como el Hospital Geriátrico Blanco Cervantes.

También respaldó avances en políticas públicas relacionadas con la protección social y la equidad, entre ellas la Ley de Paternidad Responsable y la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Clare nació en San José el 30 de junio de 1943 y en 2022 fue declarada Ciudadana de Honor de la República por la Asamblea Legislativa, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al país.

Su legado, marcado por la vocación de servicio y la solidaridad, continúa siendo recordado por quienes se vieron beneficiados por su trabajo.

El funeral de la ex primera dama se realizó este miércoles en Escazú.