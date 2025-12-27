Gustavo Chinchilla abrió una ventana a su etapa más significativa dentro del Deportivo Saprissa. En una entrevista exclusiva con Acción 360 (lunes a viernes, 7:00 p. m. por Extra TV), el exgerente general morado habló con sinceridad sobre lo que significó para él su paso por la institución y las personas que marcaron su gestión.

Chinchilla, quien asumió el cargo en 2020 y lo dejó el pasado 8 de abril, confesó que más allá de los títulos y resultados deportivos, fueron los jugadores y sus historias los que lo motivaron a exigir siempre excelencia dentro y fuera de la cancha. Entre ellos destacó de forma especial a Mariano Torres, capitán del equipo.

“La combinación extraordinaria de calidad humana y profesionalismo de Mariano Torres es ejemplar. No es casualidad el tipo de jugador que es. Las horas de trabajo que Mariano le pone y su disciplina marcan a cualquier persona y a toda la gente que está dentro de la institución”, señaló.

El exjerarca también mencionó a otros futbolistas que, según sus palabras, representan fielmente el ADN saprissista: la pasión de David Guzmán y Ariel Rodríguez, las historias de vida de Manfred Ugalde y Warren Madrigal, así como el ejemplo de las jugadoras del equipo femenino, con énfasis en las gemelas Mónica y Verónica Matarrita.

“Todas esas cosas me quedaron en el corazón como el ejemplo verdadero del ADN saprissista”, añadió Chinchilla durante la entrevista.

Tras su salida, el puesto de Gerente General del Deportivo Saprissa fue asumido por Federico Serrano, quien ahora tendrá la responsabilidad de dar continuidad al proyecto institucional.