El clásico, el partido que paraliza al país y despierta las pasiones de los dos equipos más grandes de Costa Rica, tendrá una nueva edición este sábado a las 8:00 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. Esta vez, con un condimento especial: será la primera vez que Vladimir Quesada y Óscar Ramírez se enfrenten cara a cara en uno de estos duelos.

A pesar de los años que ambos han estado en la dirección técnica, nunca coincidieron en un clásico. Quesada llegó al banquillo morado dos años después de la salida de Ramírez de Alajuelense (2015) y, desde entonces, el destino no los cruzó… hasta hoy.

“Tuvimos oportunidad de enfrentarlo, de ser compañeros. Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es uno de los mejores técnicos a nivel nacional y lo dicen sus títulos. Eso sí, no le deseo éxito el próximo sábado, pero el entiende bien”, comentó Vladimir en conferencia de prensa.

Ambos equipos llegan al clásico en realidades muy distintas, especialmente después de lo ocurrido a mitad de semana en la Copa Centroamericana: Saprissa quedó eliminado en su casa a manos del Motagua, cuando solo necesitaba un gol para clasificar. En contraste, Alajuelense avanzó casualmente con una única anotación, en su encuentro ante Antigua.

Aunque en Tibás intentan pasar la página, está claro que la afición aún no perdona la eliminación. Incluso si Saprissa gana el clásico, difícilmente sanará una herida tan reciente, por la forma en que se dio la caída.

Para Alajuelense, la última visita a “La Cueva” fue una montaña rusa: lo que parecía una tarde-noche de terror tras ir perdiendo 2-0 en la primera mitad, terminó con un sabor agridulce. Lograron remontar 2-3, pero Saprissa empató en el último minuto.



Vladimir era defensa

“La vez pasada en semifinales, tuvimos descuidos en el balón parado que nos costó un poco el primer tiempo, pero poco a poco nos fuimos metiendo y logramos casi ganar.

Entonces será un partido emotivo, clásico, cero descuidos, de estar atentos y aprovechar la que quede”, señaló Oscar Ramírez.

Y esa es la historia que la Liga quiere cambiar esta vez: la última victoria rojinegra en Tibás fue hace 15 clásicos, el 10 de abril de 2021, cuando vencieron 0-5 al “Monstruo”.

Desde entonces, visitar Tibás ha sido una verdadera pesadilla, incluso con derrotas que costaron campeonatos.

Serán 90 minutos (o más) que, si bien podrían definir poco en la tabla de posiciones, representarán un golpe directo al orgullo de quien gane o pierda el clásico por excelencia del fútbol centroamericano.