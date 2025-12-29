El 35 con la serie 794 se deja ¢900 mills.

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Junta de Protección Social (JPS) anunció los resultados del Sorteo Extraordinario de Consolación, correspondiente al último sorteo de la Lotería Nacional del año.

El premio mayor fue para el número 35 con la serie 794, el cual reparte ¢900 millones en tres emisiones siendo el más alto. El segundo premio favoreció al número 44 con la serie 704 y paga ¢180 millones en tres emisiones, mientras que el tercer premio correspondió al número 02 con la serie 466, con un monto de ¢75 millones en tres emisiones.

Además del premio mayor, la JPS distribuyó premios adicionales para los números cercanos. Tanto el número anterior como el posterior al 35, con la misma serie 794, recibirán ¢2,5 millones por entero y ¢250.000 por fracción.

Quienes hayan adquirido billetes con la misma serie del premio mayor, pero con diferente número, ganarán ¢250.000 por entero y ¢25.000 por fracción.

En tanto, los jugadores que compraron el mismo número ganador, aunque con otra serie, podrán canjear ¢17.500 por fracción. Tras este sorteo, la Junta informó que los sorteos de Lotería Nacional se reanudarán el domingo 4 de enero.

¡Salió el acumulado!

Minutos después de anunciarse el ganador del sorteo, se dio a conocer el número favorecido con el acumulado. Se trata del número 46 con la serie 536, que reparte ¢425 millones distribuidos en tres emisiones.