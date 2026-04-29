El 1 de mayo: El latir de la democracia desde el Parlamento hasta el Cantón

Este 1 de mayo Costa Rica se viste de gala democrática para celebrar uno de los ejercicios más significativos de nuestra vida republicana. La fecha cobra un matiz de renovación y compromiso con la llegada de los 57 nuevos diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Confiamos en que este nuevo cuerpo legislativo sabrá interpretar las necesidades más urgentes del país y trabajar, con mística y visión de Estado, en las leyes que marcarán el rumbo de nuestra nación en los próximos años.

Sin embargo, más allá de las luces del Primer Poder de la República, el 1 de mayo encierra otro hito fundamental que ocurre de manera simultánea en cada rincón del territorio nacional. En los 91 gobiernos locales del país (que incluyen nuestras 84 municipalidades y los 7 consejos municipales de distrito o intendencias) se vive un momento de trascendencia política directa: la elección de las presidencias y vicepresidencias de los Concejos Municipales. Es aquí, en la cercanía del barrio y el cantón, donde la democracia se vuelve tangible y cotidiana.

La relevancia de este acto no debe pasar desapercibida para ningún ciudadano. Los Concejos Municipales son el corazón legislativo del territorio; es en su seno donde se aprueban los presupuestos que permiten pavimentar una calle, iluminar un parque o fortalecer la seguridad comunal, entre otros. Sus jerarcas tienen la responsabilidad de dictar los reglamentos y acuerdos que impactan directamente la calidad de vida de las familias costarricenses. Una presidencia municipal sólida y visionaria es garantía de que los recursos públicos se transformarán en desarrollo humano local.

Este 1 de mayo de 2026 marca, además, un hecho histórico en la transparencia de nuestras instituciones. Por primera vez en la historia de nuestro régimen municipal, los Concejos elegirán a sus directores mediante votación pública, cumpliendo con la reforma al artículo 29 del Código Municipal aprobada a finales de 2025 bajo la Ley N.° 10.790. Este cambio es un triunfo para la rendición de cuentas, pues permite que cada vecino sepa con claridad cómo votan sus representantes, eliminando el secreto en una decisión que impacta el destino del cantón.

Aunado a este avance en transparencia, fortaleceremos por segunda ocasión consecutiva el pilar de la equidad. La conformación de los directorios municipales (presidencia y vicepresidencia) deberá respetar estrictamente el principio de paridad de género, tal como se estableció por ley y se comenzó a aplicar en 2024. Este mecanismo asegura que el liderazgo local no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad y el talento que las mujeres aportan a la toma de decisiones políticas en nuestras comunidades.

La importancia de estas jerarquías locales radica en su capacidad de ser el primer frente de respuesta ante las crisis y las oportunidades. Un Concejo Municipal que trabaje en armonía con su directorio podrá agilizar la inversión pública y promover políticas de sostenibilidad y reactivación económica. No se trata solo de elegir nombres, sino de definir el estilo de gobernanza que imperará en el territorio: basado en el diálogo, la técnica y el compromiso social.

Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), acompañamos con entusiasmo este proceso, sabiendo que la autonomía municipal se fortalece cuando sus órganos colegiados operan con legitimidad y transparencia. La labor que inician los nuevos directores municipales es el reflejo de una Costa Rica que cree en la descentralización como la vía más eficaz para alcanzar el bienestar común, entendiendo que el desarrollo nacional empieza por el desarrollo local.

Hacemos un llamado a la ciudadanía para que siga de cerca estas elecciones locales. El 1 de mayo es mucho más que un acto protocolario en San José; es el día en que los 91 gobiernos locales renuevan sus votos con la eficiencia y la equidad. Que la esperanza que hoy sentimos por el nuevo congreso se traduzca también en un apoyo decidido a nuestras autoridades locales, quienes son, al final del día, los guardianes más cercanos de nuestra democracia.