El Ejército de Nicaragua informó sobre una serie de operativos contra la minería ilegal realizados entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026 en los municipios de San Carlos y El Castillo, en el departamento de Río San Juan, donde se detuvo a varias personas vinculadas con esta actividad.

Según el comunicado oficial, en los sectores de La Tigra y La Conchuda fueron detenidos 20 ciudadanos nicaragüenses que trasladaban medios que presuntamente serían utilizados en labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz. Además, las autoridades indicaron que se deshabilitaron seis pilas de tratamiento con cianuro y nueve estructuras que supuestamente funcionaban como centros de operación para esta actividad.

Foto: Ejército de Nicaragua

El informe también detalla que en el municipio de El Castillo fue detenido un ciudadano de apellidos Méndez Hernández, quien trasladaba 675 galones de gasolina, combustible que presuntamente sería utilizado en labores de minería ilegal dentro de la misma reserva.

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En otro de los operativos, realizado en el sector de La Conchuda, las autoridades retuvieron a dos ciudadanos nicaragüenses de apellidos Tenorio Flores y Martínez Juárez, quienes trasladaban de manera ilegal tres armas de fuego de uso civil y 82 proyectiles.

El Ejército indicó que las personas detenidas, así como las armas, combustible y demás medios decomisados, fueron entregados a las autoridades correspondientes.

Cabe recordar que el 28 de febrero, autoridades de Costa Rica y Nicaragua sostuvieron una reunión en Peñas Blancas para abordar la problemática de la minería ilegal en la zona fronteriza, especialmente en relación con los efectos que genera esta actividad en Crucitas y el río San Juan.