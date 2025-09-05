Gaza. (AFP)- El ejército israelí afirmó que controla el 40% de Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, después de una jornada con más de 60 muertos en toda la Franja, según la Defensa Civil local.

Casi dos años después del inicio de la guerra, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí intensificó en las últimas semanas sus bombardeos y operaciones terrestres en Ciudad de Gaza.

Sin embargo, ni el ejército ni el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu anunciaron públicamente el inicio de la gran ofensiva para tomar la ciudad, prevista en un plan aprobado en agosto.

Según el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, de los 64 palestinos muertos, 30 perecieron en bombardeos contra Ciudad de Gaza, presentada por el ejército como el último gran bastión de Hamás en el territorio palestino.

El general de brigada Effie Drefin, portavoz del ejército israelí, declaró que sus tropas controlan “el 40% del territorio de Ciudad de Gaza”.

“La operación seguirá ampliándose e intensificándose en los próximos días. (…) Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta que sea derrotado”, agregó.

El ejército israelí controla actualmente alrededor del 75% de la Franja de Gaza, un territorio de 365 km2 bajo su asedio desde el inicio del conflicto.

La ONU ha declarado allí una situación de hambruna, lo que Israel niega.

Según estimaciones de la ONU, cerca de un millón de personas viven en Ciudad de Gaza y sus alrededores.