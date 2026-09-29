Ejecutivos de la IA se reúnen con Trump en la Casa Blanca

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, reunirá este martes en la Casa Blanca a destacados ejecutivos del sector de la inteligencia artificial en medio de llamados del Congreso a reforzar la supervisión de la industria.

En el almuerzo de trabajo, todavía no confirmado por la Casa Blanca, participará también el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, y el de Nvidia, Jensen Huang, asistirán al encuentro, según pudo confirmar la AFP de fuentes cercanas al asunto.

La cadena estadounidense CNN avanzó la presencia de los directores ejecutivos de Meta y Google, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai, y del presidente de OpenAI, Greg Brockman. También se espera que participe Elon Musk.

Una serie de incidentes reportados por OpenAI, Anthropic, Google o Meta en los últimos meses alertaron sobre los desvíos de varios modelos de IA y reavivaron el debate sobre la seguridad de esta tecnología.

En la víspera de la reunión, OpenAI anunció que posponía el lanzamiento de su modelo de vanguardia previsto para octubre porque este se desviaba de las instrucciones recibidas e intentaba engañar a sus supervisores.

La misma empresa reconoció la semana pasada que sus agentes habían accedido a los sitios web de tres agencias federales estadounidenses, y que un modelo suyo había infiltrado un sitio web gubernamental de salud.

De su lado, Anthropic, responsable del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar “riesgos existenciales para la humanidad”, informó el martes el Financial Times.

Preocupación del electorado

La cuestión se ha convertido en un tema de campaña de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Una encuesta publicada por CNN asegura que un 82% de los estadounidenses se declara “preocupado” por el desarrollo de la IA.

Pero Trump considera esas advertencias exageradas y aboga por un desarrollo sin restricciones de la IA para superar a China e impulsar una economía cada vez más dependiente del auge de esta tecnología.

También criticó el creciente rechazo social hacia la instalación de los enormes centros de datos necesarios para sostener la IA, que encarecen la factura de electricidad y aumentan la presión sobre los recursos hídricos y el suelo.

Trump dijo que las comunidades que se oponen a estas infraestructuras “quieren terminar siendo atrasadas y pobres” y que “China no podría estar más feliz con este movimiento anti centros de datos”.

El debate dio lugar a alianzas políticas inusuales: el senador Bernie Sanders, referente de la izquierda estadounidense, compartió este mes escenario con el exestratega de Trump, Steve Bannon, para pedir que se reconsidere la carrera por la IA.

“Equilibrio adecuado”

Johnson, que preside la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, señaló que la reunión en la Casa Blanca se centrará en encontrar “el equilibrio adecuado” entre innovación y supervisión.

“No necesitamos una moratoria. No tenemos que precipitarnos y regular esto en exceso, porque perderemos la carrera frente a China”, dijo en una entrevista el lunes a Fox Business Network.

Empresas como Anthropic y OpenAI han lanzado severas advertencias públicas sobre el desarrollo descontrolado de sistemas cada vez más potentes, aunque son ellas mismas quienes impulsan esta tecnología de vanguardia.

Legisladores de ambos partidos han elaborado varios proyectos de ley para regular mejor el sector. Algunos exigen a las empresas mayor transparencia sobre cómo funcionan sus sistemas y qué medidas de seguridad emplean.

Pero con la Cámara de Representantes en receso hasta principios de noviembre y los senadores a punto de volver a sus circunscripciones para hacer campaña, es improbable que el Congreso apruebe ninguna legislación integral sobre la cuestión antes de las elecciones.