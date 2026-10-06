Ejecutivo y Liceo de C.R se reúnen por terrenos para Ciudad Gobierno

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Representantes del Gobierno y de la comunidad educativa del Liceo de Costa Rica se reunieron en Casa Presidencial y anunciaron acuerdos para que el proyecto Ciudad Gobierno avance sin afectar las instalaciones del colegio.

Sin embargo, el comunicado oficial del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) no menciona si habrá algún tipo de compensación por los terrenos vinculados con la institución, propiedad que les pertenece bajo la Ley 5570 del 30 de agosto de 1974.

La comunidad estudiantil ha aclarado en varias ocasiones que no se opone a Ciudad Gobierno, no obstante, han indicado que lo que quieren es un “justiprecio”, según ha indicado en varias ocasiones el abogado del Gobierno Estudiantil, Francis Tejada.

Así se ve actualmente el terreno donde se ubicaría Ciudad Gobierno en Plaza Víquez.

Ciudad Gobierno es un megaproyecto que costaría alrededor de $450 millones y que pretende albergar más de 30 instituciones públicas en el centro de San José.

A la reunión asistieron autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), Mideplan, MIVAH y MOPT, así como representantes del BCIE, el director del Liceo, miembros de su Junta Administrativa, representantes del Gobierno Estudiantil y el diputado Juan Manuel Quesada, quien es el presidente de la Comisión de Gobierno y Administración que tendrá que analizar el proyecto de ley.

Instalaciones no serán trasladadas

Según el Gobierno, el megaproyecto no implicará el traslado ni el desalojo del liceo. Las dos propiedades donde se ubican las aulas, los edificios administrativos, el museo, el gimnasio y la piscina seguirán destinadas al servicio educativo. Juntas suman 17.378 metros cuadrados.

Además, se acordó incorporar una precisión al expediente legislativo 25.725 para delimitar la finca del proyecto. Solo la propiedad 1-45513-000, ubicada en el sector sur y separada de las instalaciones educativas, formará parte de Ciudad Gobierno.

“Promoveremos la modificación del texto legislativo para que Ciudad Gobierno comprenda únicamente la propiedad destinada para ese propósito”, señaló Quesada.

Inversión del MEP

Durante octubre se autorizó una inversión de ¢152,7 millones para intervenir los edificios, la piscina y el gimnasio.

Para noviembre, el MEP prevé autorizar nuevas intervenciones, como el mantenimiento del elevador, los sistemas de detección de incendios, los tanques de agua, las cámaras de seguridad, el aire acondicionado del museo y los dispositivos de sonido del gimnasio.

Las instituciones mantendrán una mesa de trabajo con la Dirección del Liceo, la Junta Administrativa y el Gobierno Estudiantil para dar seguimiento a los compromisos.