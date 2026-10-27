Ejecutivo pondrá los proyectos de seguridad de Laura Fernández en agenda a partir de noviembre

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda de proyectos para el nuevo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que comenzará el próximo 1.° de noviembre, con la minería en Crucitas, los proyectos de seguridad presentados por el Poder Ejecutivo, Jornadas Laborales 4-3 y alianzas público-privadas entre sus principales apuestas.

Alejandro Barrantes, viceministro de la Presidencia para asuntos parlamentarios, adelantó a Grupo Extra que Casa Presidencial también convocará iniciativas sobre expropiaciones, convenios internacionales, créditos y medidas para mejorar los ingresos fiscales.

Uno de los principales ejes será la agenda de 12 proyectos de seguridad presentada por la presidenta Laura Fernández. De ese paquete, la Comisión de Seguridad ya dictaminó afirmativamente una iniciativa para sancionar la pertenencia a asociaciones criminales y, según Barrantes, otras tres o cuatro estarían cerca de superar esa etapa.

“Obviamente dependerá de que los diputados del bloque opositor no los bombardeen con mociones. Esperamos que tengan, así como ellos han dicho que están muy preocupados por la seguridad, la coherencia y el compromiso con todos los costarricenses de dejar que esos proyectos avancen rápidamente”, afirmó.

El Gobierno también mantendrá dentro de sus prioridades un proyecto que busca trasladar recursos provenientes del aporte patronal del Banco Popular para fortalecer el Régimen No Contributivo (RNC), que fue dictaminado en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa el 24 de octubre.

Alejandro Barrantes, viceministro de la Presidencia. Foto: Raquel Vargas.

Barrantes aseguró que la reforma permitiría atender prácticamente a todas las personas que permanecen en lista de espera para recibir una pensión de ese régimen.

Grupo Extra consultó al presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gonzalo Ramírez, si considera que estarán dictaminados los proyectos de seguridad de Fernández para las extraordinarias, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuestas.

4-3 volverá

Otro de los expedientes que Casa Presidencial pretende mantener dentro de extraordinarias es el de jornadas laborales excepcionales, conocido como 4×3.

El proyecto fue aprobado en primer debate, pero actualmente se encuentra bajo análisis de la Sala Constitucional debido a una consulta presentada por diputados.

“Jornadas 4×3 va a estar convocado para las extraordinarias. Esperaremos que la Sala resuelva lo antes posible. Nosotros estamos confiados en que resolverá indicando que no hay ningún vicio”, manifestó Barrantes.

El Ejecutivo también volverá a insistir con la iniciativa relacionada con Crucitas y sumará proyectos sobre alianzas público-privadas y expropiaciones. A esto se agregarán créditos que permanecen en la Comisión de Asuntos Hacendarios y el proyecto de Eurobonos.

Foto: Jorge Castillo.

Crítica a oposición

El Congreso llegará a las segundas extraordinarias de esta nueva legislatura con la experiencia del primer período en el que, según las bancadas de oposición, no se permitió negociar la agenda de proyectos que convocó el Poder Ejecutivo.

El viceministro también hizo un balance de los primeros seis meses de la nueva Asamblea Legislativa y aunque calificó positivamente el inicio de la relación con las bancadas opositoras, afirmó que durante las sesiones ordinarias se produjo un cambio.

Señaló directamente al Partido Liberación Nacional (PLN) y al Frente Amplio (FA), a los que responsabilizó de bloquear proyectos mediante mociones y consultas de constitucionalidad.

Bancada del PLN. Foto: Mauricio Aguilar.

Por su parte, el diputado del PLN, Ronald Campos, aseguró que espera que este nuevo período de extraordinarias sea una oportunidad para que el Gobierno “cambie la confrontación por el diálogo”.