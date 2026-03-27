La continuidad de la radio y la televisión abierta quedó asegurada tras una reforma reglamentaria publicada este viernes en el decreto ejecutivo N.° 45671-Micitt, en el Alcance N.° 32 a La Gaceta N.° 60.

La medida amplía la vigencia de las concesiones de frecuencias luego de la fallida subasta impulsada por el Gobierno, evitando así la interrupción de servicios esenciales para la población.

El decreto establece que los títulos habilitantes para operar servicios de radiodifusión sonora y televisiva se mantendrán vigentes desde el 28 de junio de 2024 y hasta que queden en firme los procesos concursales en curso.

“Ampliar la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, a partir del día 28 de junio de 2024 y hasta la firmeza de las decisiones que pongan término a los respectivos procedimientos concursales para dichos servicios, con el fin de garantizar la no interrupción en la prestación de los servicios actuales de radiodifusión”, dicta el decreto.

Según el documento, la decisión responde al deber del Estado de garantizar el acceso a las telecomunicaciones y resguardar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

Magistrados declararon procesos inconstitucionales

La Sala Constitucional declaró inconstitucionales los procesos de licitación para la asignación de frecuencias de radio y televisión impulsados por la administración Chaves Robles y ejecutados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), al considerar que el modelo utilizado ponía en riesgo el pluralismo informativo y la libertad de expresión.

La decisión fue adoptada el pasado 28 de febrero mediante la sentencia 2026-7626, en la cual el tribunal constitucional anuló los concursos públicos para concesionar frecuencias en amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM) y televisión abierta, aprobados en setiembre de 2025.