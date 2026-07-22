Ejecutivo cuenta con dos puentes hacia la oposición

Mientras el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, descarta reunirse con las bancadas de oposición, la negociación del Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa recae principalmente en el viceministro de la Presidencia para Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, y en el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta.

Durante las sesiones legislativas, Barrantes se mueve entre los pasillos y el lobby del Plenario para buscar diputados, conversar sobre proyectos y construir los acuerdos que requiere el Gobierno. Acosta, por su parte, negocia en representación de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), según confirmó Chaves durante una reunión con los legisladores oficialistas el lunes 20 de julio.

El viceministro aseguró, en declaraciones a Grupo Extra, que la relación entre las fracciones legislativas y el Poder Ejecutivo ha sido “más fluida” que en períodos anteriores y se ha desarrollado dentro de un marco de respeto.

“Hemos tenido conversaciones y acercamientos importantes con diputados de oposición que han derivado en acuerdos como el de la Marina de Limón, o el del préstamo del Tren Eléctrico metropolitano”, señaló Barrantes.

La dinámica cambia según los proyectos en discusión, pero, generalmente, el viceministro busca a los diputados con base en las iniciativas que el Poder Ejecutivo desea impulsar.

“Yo busco a los diputados para los temas de interés del Poder Ejecutivo. Los diputados que tengan un interés distinto, yo espero que me busquen. Pero de nuevo, la comunicación está, los puentes existen. Cuando uno es el interesado, tiene que moverse”, refirió Barrantes.

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, atribuyó a las negociaciones con Barrantes los acuerdos alcanzados para la aprobación de al menos 14 proyectos, entre ellos los relacionados con la Marina de Limón, el Tren Eléctrico y la reforma a la ley de Recope.

El politólogo Sergio Araya, explicó que, generalmente, quien ejerce como titular del Ministerio de la Presidencia conduce las negociaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes de la República.

Araya indicó que los espacios de negociación no deberían abandonarse, puesto que, en muchas ocasiones, el Gobierno requiere más votos de los que posee actualmente el oficialismo.

“Considerando las características del señor Chaves, que además tiene otra cartera como es la de Hacienda, posiblemente el enlace con la Asamblea se va a circunscribir con su fracción oficialista, dejando al viceministro y a la jefatura de fracción el espacio de diálogo con otras fuerzas partidistas”, refirió Araya, quien aseguró que esta dinámica podría “enrarecer posibles acuerdos”.

Por otro lado, las bancadas de oposición cuestionaron que Chaves se rehúse a sostener diálogo.

A consideración de diputados de oposición, estas declaraciones denotarían que el ministro no tiene interés en sostener ese tipo de diálogos. Además, aseguraron que esa labor forma parte de sus funciones.

“Él mismo declara que no está interesado en dialogar con la oposición, lo cual me hace a mi preguntarme ¿qué va a hacer doña Laura? No es la persona para el cargo, no está haciendo la función que le corresponde y eso pone al Gobierno en una situación difícil”, refirió Álvaro Ramírez, líder de bancada del Partido Liberación Nacional.

Por su parte, el jefe de fracción del Frente Amplio (FA), José María Villalta, aseveró que, aunque existen acuerdos con Barrantes, a su criterio, las decisiones finales las toma el ministro de la Presidencia.

Por otro lado, las diputadas de las fracciones unipersonales, Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), aseguran que Barrantes no mantiene acercamientos con ellas.

“En mi caso, casi inexistente, excepto cuando ha habido reuniones grupales, para tratar de avanzar en proyectos específicos que a ellos les interesa. Pero, por ejemplo, a mí el viceministro no me ha buscado. Ninguno de los dos. De momento con quien me toca conversar mucho es con don Nogui. Pero de parte del Ejecutivo no”, dijo Gordienko en un episodio del pódcast El Bien y el Mal, de Grupo Extra, en julio.

Al respecto, Barrantes se mostró sorprendido por las declaraciones de Gordienko y aseguró que ella también podría buscarlo.

A la vez, reiteró que su función es conversar con los diputados sobre proyectos de interés para el Poder Ejecutivo.

“Yo no sé si ella está esperando entonces que yo le vaya a pedir un espacio. Pero si ella tiene algún tema de interés, con todo gusto yo estoy aquí a la orden para atenderla”, señaló Barrantes.

Alejandro Barrantes Viceministro de la Presidencia

“Yo llego acá, busco a los diputados con los que me interesa hablar, con los que creo que podemos construir acuerdos en los temas que me preocupan en este momento”.



José María Villalta Jefe de fracción del FA

“Nos parece que la actitud del ministro de la Presidencia es un abandono del trabajo. Esa es la tarea del Ministerio de la Presidencia, dialogar con todas las fuerzas políticas, construir acuerdos”.