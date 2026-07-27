Ejecutivo convoca paquete de seguridad presentados por Fernández y reformas fiscales

La Presidencia de la República convocó 14 proyectos de ley a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, entre ellos cinco iniciativas en materia de seguridad presentadas este lunes por la presidenta Laura Fernández, tres reformas fiscales y propuestas relacionadas con salud, deporte, telecomunicaciones y actividades comerciales.

La ampliación ocurrió en los últimos días del período extraordinario de sesiones, en los que el Poder Ejecutivo define la agenda del Congreso.

La ampliación de la agenda legislativa quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 45868-MP, firmado por la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves.

Entre los expedientes convocados se encuentran las cinco iniciativas presentadas por Fernández para fortalecer la legislación en materia de seguridad y justicia.

Una de ellas es el expediente 25.674, denominado “Ley para la Penalización de la Explotación Minera Ilegal”, que pretende establecer sanciones contra quienes participen en actividades de extracción ilícita de minerales.

También se incorporó el expediente 25.672, una reforma al Código Procesal Penal que propone sustituir la audiencia preliminar por una audiencia previa al juicio integrada con el debate.

La convocatoria incluye además el expediente 25.676, que modificaría la nomenclatura de los grados policiales contemplados en la Ley General de Policía.

Los otros dos proyectos corresponden al expediente 25.675, que permitiría utilizar mecanismos de monitoreo electrónico en personas sujetas a apremio corporal, y al expediente 25.673, que reformaría la legislación sobre mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal.

Reformas fiscales

El Poder Ejecutivo también convocó los tres proyectos de ley presentados recientemente por el Ministerio de Hacienda para combatir la evasión fiscal y el contrabando.

Se trata del expediente 25.668, “Ley para la Eficiencia Fiscal y Combate al Contrabando de Tabaco”; el 25.667, “Lucha contra la Evasión Fiscal por el Uso de Comprobantes Falsos”, y el 25.669, que reforma el régimen sancionatorio contenido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

La convocatoria permitirá que las diputaciones comiencen a tramitar estas propuestas durante el periodo de sesiones extraordinarias, en el cual el Poder Ejecutivo controla la agenda de proyectos que puede discutir el Congreso.