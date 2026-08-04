Ejecutivo asegura que Jornadas 4-3 es una de las prioridades

El proyecto de Jornadas Laborales 4-3 será una de las prioridades del Poder Ejecutivo durante el nuevo periodo de sesiones ordinarias, pese a que el Gobierno ya no tiene el control de la agenda legislativa.

El viceministro de Presidencia para Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, aseguró que la iniciativa ocupa los primeros lugares del Plenario, debido a un procedimiento especial aprobado desde la anterior Asamblea Legislativa, aunque de momento no se ha puesto en despacho de los diputados.

“Ya es una prioridad fijada por la Asamblea Legislativa. Evidentemente, a nosotros nos interesa mucho ese proyecto”, afirmó Barrantes, aunque señaló que primero se abordarían proyectos que requieran segundo debate puesto que el de Jornadas 4×3 requeriría más tiempo del Plenario.

Este sería un nuevo impulso al proyecto en la corriente legislativa, puesto que, en junio, el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, aseguró que el proyecto seguiría pausado para darle prioridad a otras iniciativas en el período extraordinario de sesiones.

El expediente acumula más de 4 mil mociones presentadas durante el periodo legislativo anterior por diputados de las bancadas de oposición y según Barrantes, el oficialismo no buscará nuevos acuerdos con las bancadas opositoras para agilizar el trámite, pues considera que la etapa de negociación ya terminó.

“Ya no hay nada que negociar. Las mociones simplemente se tienen que votar, aprobar o rechazar, y nosotros tenemos votos suficientes para rechazarlas”, declaró.

La estrategia del Ejecutivo será someter las mociones a votación y rechazarlas una por una para posteriormente entrar a discutir el contenido de la iniciativa, algo que, según Barrantes, podría demorar hasta dos meses, puesto que cada legislador tendrá hasta 20 minutos para intervenir en el debate por el fondo, antes de que el expediente pueda someterse a votación.

El viceministro señaló que el proyecto no requiere una mayoría calificada de 38 votos para ser aprobado, por lo que el PPSO tiene actualmente la cantidad de diputados para quemar solo ellos como fracción las mociones y rechazarlas una por una.

Aún no está en agenda

Diputados de oposición consultados por Grupo Extra aseguraron que de momento no se ha puesto en despacho el expediente. Incluso, durante una breve reunión de los jefes de fracción en el Plenario del lunes, no se abordó.

“Bueno, tan prioridad es que ni siquiera lo han puesto en discusión. Eso es una prueba de que ellos mismos saben que ese proyecto tiene problemas serios y que lo que haría sería taponear la agenda legislativa aquí en estos meses”, señaló el jefe de la fracción del Frente Amplio (FA), José María Villalta.

PLN pide diálogo y revisión de las mociones

La subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, sostuvo una posición distinta y manifestó que su bancada considera necesario mantener espacios de diálogo y construcción de consensos.

“Para Liberación Nacional es importante que exista el diálogo, los consensos, los puentes y vamos a estudiar cada una de las mociones a detalle”, expresó.

Barrantes cuestionó la posición del PLN, al asegurar que el texto actual fue propuesto por esa agrupación política, pero posteriormente sus diputados se apartaron del respaldo inicial y comenzaron a obstaculizar su avance y para el Gobierno, retrotraer el expediente o devolverlo a etapas anteriores del trámite no representa una opción aceptable.

Polémico proyecto

El Expediente 24.290, denominado “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados”, busca permitir jornadas de hasta 12 horas en determinadas empresas privadas.

La modalidad se aplicaría exclusivamente en procesos continuos e ininterrumpidos que funcionen las 24 horas y requieran equipos sucesivos de trabajadores.

Entre las actividades autorizadas se encuentran la manufactura tecnificada, la industria de implementos médicos, los servicios de apoyo vinculados con esas operaciones y los servicios corporativos que atiendan diferentes zonas horarias.

Claudia Dobles Diputada Agenda Ciudadana

“Dijimos que ese proyecto a nosotros nos parece que está mal hecho, está mal conceptualizado. Es un proyecto que se fue modificando y que en este momento no le responde prácticamente a nadie”.

Álvaro Ramírez Jefe de fracción del PLN

“Hay demasiadas mociones. Tendríamos que ver cuál es la versión que el Gobierno apoyará para estudiarla. El PLN no va a apoyar ninguna reforma que implique un retroceso en derechos laborales”.