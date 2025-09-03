La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) informó que actualmente se desarrollan 54 proyectos de reconstrucción de manera simultánea en distintas regiones del país.
Esto con el objetivo de fortalecer la seguridad y el desarrollo de las comunidades.
Según la institución, la inversión supera los ₡27 mil millones, provenientes del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del programa PROERI, y del Fondo Nacional de Emergencias.
Las obras están distribuidas en 19 cantones de las regiones Central, Brunca y Huetar Norte, beneficiando de forma directa a más de 600 mil personas.
Los proyectos en ejecución incluyen:
- 23 puentes.
- 23 obras de protección.
- 4 intervenciones en edificios públicos.
- 2 alcantarillas y vados.
- 1 sistema de agua.
- La rehabilitación de un centro educativo.
“Estas obras son mucho más que concreto y acero; son cimientos de seguridad, bienestar y progreso para las familias costarricenses. Cada estructura representa una oportunidad de desarrollo para las comunidades y una respuesta concreta a necesidades históricas”, afirmó el presidente de la CNE, Alejandro Picado.
La CNE indicó que los proyectos no solo buscan reconstruir infraestructura afectada por eventos climáticos del pasado, sino también promover un desarrollo sostenible, al garantizar servicios básicos, mejorar la conectividad y fortalecer la actividad económica en cada región.