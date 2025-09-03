La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) informó que actualmente se desarrollan 54 proyectos de reconstrucción de manera simultánea en distintas regiones del país.

Esto con el objetivo de fortalecer la seguridad y el desarrollo de las comunidades.

Más de 50 obras se ejecutan simultáneamente en todo el país. Foto: CNE.

Según la institución, la inversión supera los ₡27 mil millones, provenientes del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del programa PROERI, y del Fondo Nacional de Emergencias.

Las obras están distribuidas en 19 cantones de las regiones Central, Brunca y Huetar Norte, beneficiando de forma directa a más de 600 mil personas.

Los proyectos en ejecución incluyen:

23 puentes.

23 obras de protección.

4 intervenciones en edificios públicos.

2 alcantarillas y vados.

1 sistema de agua.

La rehabilitación de un centro educativo.

“Estas obras son mucho más que concreto y acero; son cimientos de seguridad, bienestar y progreso para las familias costarricenses. Cada estructura representa una oportunidad de desarrollo para las comunidades y una respuesta concreta a necesidades históricas”, afirmó el presidente de la CNE, Alejandro Picado.

Más de 50 obras se ejecutan simultáneamente en todo el país. Foto: CNE.

La CNE indicó que los proyectos no solo buscan reconstruir infraestructura afectada por eventos climáticos del pasado, sino también promover un desarrollo sostenible, al garantizar servicios básicos, mejorar la conectividad y fortalecer la actividad económica en cada región.