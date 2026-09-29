Ejecutan gran operativo para desarticular bandas de droga

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un gran operativo desplegado desde las primeras horas de la madrugada de este martes busca devolver la tranquilidad a los vecinos del cantón de Liberia, en Guanacaste.

Agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutan un total de 11 allanamientos simultáneos dirigidos a golpear de manera frontal varias estructuras criminales dedicadas a la venta de estupefacientes a pequeña escala.

Las acciones policiales se concentran principalmente en el barrio El Capulín, donde se realizan 10 incursiones, mientras que una intervención adicional tiene lugar en el barrio Corazón de Jesús.

De acuerdo con las autoridades, la intervención pretende la captura de 13 personas señaladas como presuntas integrantes de estas agrupaciones dedicadas al narcomenudeo. Entre las personas con orden de detención figuran dos menores de edad.

Investigaciones previas vinculan la operación de estas células locales con un importante incremento en la incidencia delictiva de la zona, generando constantes balaceras, robos, agresiones con armas de fuego y alteración del orden público en las comunidades afectadas.

El despliegue de la PCD cuenta con el apoyo de oficiales de la Fuerza Pública en el perímetro terrestre, así como del Servicio de Vigilancia Aérea para resguardar la zona.

Las autoridades judiciales indicaron que la situación se mantiene en desarrollo, por lo que en las próximas horas se brindará el balance final con los resultados de las detenciones y el decomiso de evidencias.