Ejecutan a mujer en el corredor de su casa

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Una joven de 20 años, de apellido González, fue asesinada a balazos la tarde de este martes mientras se encontraba en el corredor de su vivienda, ubicada en el sector de Reventazón, en Siquirres de Limón.

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta ingresó a eso de las 6:30 p.m., cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se apersonaron a la propiedad.

En determinado momento, uno de los sospechosos descendió del vehículo y, sin mediar palabra alguna, disparó en múltiples ocasiones contra la mujer. González recibió un impacto de bala en la espalda que le provocó la muerte de forma inmediata en el sitio, tras lo cual los atacantes huyeron del lugar.

Agentes judiciales acudieron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente. El caso se mantiene bajo investigación para determinar el móvil del homicidio y dar con el paradero de los responsables.