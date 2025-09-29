A parte de ser un gran preparador físico, Marcelo Tulbovitz es un gran líder, e incluso juega un papel muy importante en la psicología de los morados.

La leyenda morada reúne a sus jugadores antes de cada partido para darles una especie de charla motivacional, algo que no se veía desde hace 20 años, cuando el mismo Tulbovitz estaba en el cuerpo técnico saprissista.

Erick Lonis, jefe del Comité Deportivo del Saprissa, explica lo que el preparador físico quiere hacer.

“Marcelo está en su naturaleza, a demás de ser un excelente profesional en la parte de preparación física. Parte de lo que hace, aparte del trabajo físico, es sacar la parte pasional del jugador, y él es experto en eso. Es un aspecto que pesó bastante, la identificación con el equipo y la forma en la que él saca lo mejor de sus jugadores”, explicó Lonis.

Los jugadores también agradecen las charlas motivacionales que el uruguayo propone antes de iniciar los partidos.

“A él le gusta mucho hacer eso, dar palabras de aliento, que nosotros mismos nos hablemos cosas del partido, y eso ha llegado a ayudar mucho. Es un discurso de motivación, y más allá de eso, es un gran profesional y nos ha venido a ayudar bastante“, dijo Orlando Sinclair.

Marcelo Tulbovitz está viviendo su tercera etapa con los morados, tras estar del 2003 al 2006, y en la temporada 2011-12.