“Efecto rebote” provoca aumento de homicidios

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El país registró un aumento de 24 homicidios en el mes de agosto, mientras que durante setiembre ya se contabilizan 4 asesinatos más que para el mismo periodo, según las cifras oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Aunque hasta la fecha la cifra total de homicidios en 2026 tiene una reducción de 41 casos (585 homicidios), en relación con el mismo periodo anterior, los últimos 45 días del año han reflejado un comportamiento totalmente diferente.

De acuerdo con expertos en seguridad y criminología, esto podría ser un “efecto rebote” de la presión de las autoridades policiales y el reacomodo criminal de las organizaciones delictivas que han perdido a sus cabecillas. “Debemos entender que estas organizaciones criminales se vuelven a reinventar y a reorganizar para adaptarse a los modelos de intervención que hacen las autoridades”, explicó el criminólogo Jorge Ulloa.

Asimismo, señaló que esta pugna territorial y de mando genera la expectativa de un repunte en los homicidios en lo que resta del año mientras se completa la reestructuración.

Para el experto en seguridad, Bryan Sandí, la extradición de objetivos de alto interés provocó una pausa en la actividad criminal de las estructuras.

“Era de esperarse que la extradición de presuntos líderes de grupos criminales generara una pausa en la actividad de esos grupos criminales, lo que se reflejó en una baja en los homicidios hasta el mes de julio”, dijo.

El criminólogo Rodrigo Campos afirma que el despliegue policial y las reformas legales son importantes, pero constituyen ataques a la última consecuencia del problema.

“Esto no ataca las causas del fenómeno y por eso los crímenes continúan, toda una dinámica que sigue estando muy bien financiada y que no depende de actores individuales, que no se soluciona con operaciones policiacas y que no se resuelve con leyes”, afirmó.

Además, aseguró que exista la demanda diaria por drogas al menudeo y por servicios logísticos para el tráfico internacional de drogas, la oferta continuará y los grupos delictivos continuarán generando disputas y ataques, que causarán más homicidios.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial han indicado que esperan que el 2026 cierre con una cifra por debajo de los 800 homicidios.