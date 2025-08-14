Los autos que se detienen a observar accidentes de tránsito o que graban escenas brutales para subir a redes sociales ocasionan que las autoridades de emergencia tarden hasta 30 minutos más en poder llegar a atender a las víctimas.

El llamado efecto “mirón”, ocasionado por los curiosos de los accidentes, termina generando mayores complicaciones para la Cruz Roja, los cuerpos de Bomberos o incluso la atención primaria que brinda la concesionaria de ruta 27, según especificó Claudio Pacheco, director de Globalvia.

Ante este panorama, la empresa donó un set de mamparas a los diversos actores de rescate, con el objetivo de que la atención de pacientes mantenga la privacidad necesaria y se dé una respuesta más inmediata.

“Si bien va a reducir el efecto mirón de los usuarios que están pasando en ese momento, también reduce una siniestralidad que se da normalmente cuando se pierde el control del volante o cuando uno se distrae; por lo que los dispositivos pueden reducir hasta un 50% del tiempo de espera”, señaló Pacheco a Diario Extra.

Si bien las mamparas ya eran utilizadas previamente por la empresa, los oficiales de tránsito, cruzrojistas y bomberos no contaban con ellos, por lo que la donación viene a beneficiar a aquellos costarricenses que cuenten con un incidente en carretera a nivel nacional.

“La inspección de los pacientes hace que muchas veces tengamos que retirar prendas, lo que nos pone en una situación donde debemos cuidar mucho la integridad y el pudor de las personas. A todas luces, ya vimos que es un elemento muy fácil de armar y que, con una sola persona, efectivamente se puede preparar”, especificó Wagner Leiva, del cuerpo de cruzrojistas.

La concesionaria de la ruta 27 además recordó que, como parte de sus tareas de mantenimiento de la vía, ellos deben realizar revisiones de rutina para detectar emergencias en carretera.