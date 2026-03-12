EEUU usa videos de Wii para mostrar ataques contra Irán

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Casa Blanca publicó un video en el que muestra una serie de ataques en Medio Oriente dirigidos contra fuerzas militares de Irán.

No obstante, el material llamó la atención en redes sociales por un detalle inesperado: en la edición del video se incluyeron clips de la popular consola Nintendo Wii.

En las imágenes se pueden observar fragmentos de videojuegos deportivos característicos de esta plataforma, lo que rápidamente generó comentarios entre usuarios que notaron la mezcla entre escenas de ataques y contenido de videojuegos.

El video se viralizó en cuestión de minutos y provocó múltiples reacciones en redes sociales.