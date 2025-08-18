Las autoridades de Estados Unidos señalan a Celso Gamboa por sobornar funcionarios y tener una amplia red de contactos en instituciones públicas.

Este lunes se informó que Celso Gamboa fue incluido en la lista de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Este no sería el único nombre de un costarricense, ya que Alejando James Wilson alias “Turesky”, Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y a Edwin López Vega alias “Pecho Rata” también fueron incluidos.

Además, las empresas “Bufete Celso Gamboa & Asociados” y el equipo “Limón Black Star FC”, también entraron en la lista.

¿Qué dice Estados Unidos sobre Gamboa?

“Gamboa fue un importante narcotraficante en Costa Rica. Gamboa facilitó el envío de decenas de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de Costa Rica, hacia Estados Unidos y Europa”, afirma comunicado.

Según destaca un comunicado del Departamento del Tesoro, el extraditable aprovechó su extensa red de contactos en el gobierno como Viceministro de Seguridad Pública.

Con esto, Gamboa adquiría información sobre investigaciones antinarcóticos en curso. Posteriormente, vendía la información a los objetivos de dichas investigaciones.

“Gamboa trabajó con narcotraficantes en todo Costa Rica, sobornando a policías y funcionarios gubernamentales para facilitar el transporte de cocaína“, confirmó Estados Unidos.

Además, se destaca que utilizaba las empresas “Bufete Celso Gamboa & Asociados” y el equipo “Limon Black Star FC”, para lavar dinero.