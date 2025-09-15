(Jerusalén, AFP) El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió este lunes a Israel que su país mantendrá la “máxima presión” sobre Irán para impedir que fabrique un arma nuclear.
“El presidente [Donald Trump] continúa con una campaña de máxima presión”, declaró Rubio en una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y añadió que “se seguirá ejerciendo la máxima presión económica sobre Irán hasta que cambien de rumbo”.
“Un Irán nuclear gobernado por un clérigo chiita radical que posea potencialmente no solo armas nucleares sino también los misiles que podrían llevar esas armas muy lejos, es un riesgo inaceptable, no solo para Israel, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo”, afirmó.
En junio, Netanyahu lanzó una ofensiva contra Irán que destruyó instalaciones nucleares y militares y mató a varios científicos nucleares.
Los ataques se produjeron mientras Trump buscaba una vía diplomática con Irán, pero el presidente estadounidense cambió de postura y lanzó a su vez un ataque contra instalaciones nucleares de Irán.
“La decisión del presidente Trump de atacar las instalaciones nucleares de Irán no fue solamente algo militarmente sabio”, dijo Netanyahu, “sino también un mensaje para todo el mundo”.
Irán, que asegura que su programa nuclear tiene fines pacíficos, indicó que más de mil personas murieron en esa guerra de 12 días.