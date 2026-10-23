EEUU llama a los cubanos a colaborar con la CIA para “un cambio positivo”

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

(AFP, EEUU) El secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el viernes a los cubanos a colaborar de forma “discreta” con los servicios de inteligencia estadounidenses, a lo que La Habana ironizó sobre su “desespero”, en momentos en que Washington busca forzar el fin del gobierno comunista.

Durante meses, el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios estadounidenses han insinuado abiertamente una intervención militar para tomar el control de Cuba, al intensificar la presión económica, política y jurídica sobre el país caribeño.

“A quienes buscan crear un cambio positivo en Cuba: este es el momento”, afirmó Rubio en redes sociales.

“Ante la decepción por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”, añadió.

La inusual publicación parecía confirmar que la CIA está actualmente activa en Cuba, tras una larga historia de operaciones encubiertas que incluyen el respaldo a la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

“Ahora EEUU se apea con reclutamientos públicos de la CIA”, reaccionó poco después el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

“Debe haber mucho desespero o pobreza en las filas de la agencia (estadounidense) cuando tiene que vender sus ofrecimientos como pasta de dientes”, añadió en X.

La CIA especificó en un video en X instrucciones en español para quienes consideren que tienen información de interés, al animarlos a acudir en persona a una instalación oficial de Estados Unidos, si pueden viajar a ella de forma segura.

Para quienes quieran contactar a la CIA a través de su sitio web, la agencia indicó que los usuarios deben acceder desde una red segura, como una VPN, con un navegador privado y una cuenta de correo desechable no asociada a ningún dato personal.

Quienes comparten información deben estar preparados para incluir en su mensaje su ciudad, trabajo, nivel de acceso y datos de contacto.

“Máxima presión”

En una mitin más temprano el viernes, Trump subrayó sus ambiciones de imponer un cambio de régimen en Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida.

“Esos hermosos barcos (militares) pasarán frente a Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unos 45 metros de la costa. Ellos levantarán las manos. Y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el trato”, afirmó el mandatario republicano desde Florida.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó acto seguido “toda amenaza” de Estados Unidos hacia Cuba.

“En nuestras costas hay bellas playas, pero también diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación”, escribió en la red X.

En la última medida de Estados Unidos contra la cúpula cubana, la fiscalía del estado de Florida presentó esta semana cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

Castro, de 95 años, hermano del fallecido líder revolucionario Fidel Castro, recibió en mayo una acusación similar a nivel federal por cargos relacionados con el incidente.

Trump ya aprovechó una acusación estadounidense para justificar una acción militar, cuando capturó en un operativo con bombardeos en enero al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un firme aliado de las autoridades cubanas.

El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dicho que la acusación federal de Estados Unidos contra Castro no tiene base legal y fue un intento de justificar una agresión militar contra la isla.

Como parte de su política de “máxima presión” contra La Habana, Washington aplica desde enero un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis económica y energética que ya enfrentaba la isla de 9,4 millones de habitantes. Varias empresas estatales y dirigentes del sector han sido sancionadas.

El país produce el 40% del petróleo que consume y que se destina principalmente al funcionamiento de las siete viejas termoeléctricas que constituyen el pilar de su sistema eléctrico.