EEUU libera 172 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas

(AFP, EEUU) Estados Unidos liberará progresivamente 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, en el marco de un esfuerzo conjunto de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para limitar las consecuencias económicas de la guerra en el Oriente Medio.

“El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles procedentes de la reserva estratégica de petróleo a partir de la semana próxima”, escribió en X Chris Wright, secretario de Energía.

“Teniendo en cuenta los ritmos de descarga previstos, la entrega tomará aproximadamente 120 días”, añadió.

Este miércoles, los 32 países miembros de la AIE anunciaron un esfuerzo conjunto de sacar al mercado 400 millones de barriles, con el fin de “compensar la pérdida de suministro debida al cierre efectivo del estrecho” de Ormuz.

La reducción prevista, sin embargo, es considerable sobre los 415 millones de barriles que conforman la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, en inglés), el nombre de estas acciones estadounidenses.

“Estados Unidos ha hecho arreglos para reemplazar estas reservas estratégicas con unos 200 millones de barriles a lo largo del próximo año”, dijo Chris Wright.

De acuerdo con el secretario, esto “no tendrá ningún costo para los contribuyentes”.

El barril de WTI, de referencia en el mercado, subía más de un 5%, sin que el anuncio de que Estados Unidos tranquilizara a los inversores.