EEUU endurece sanciones y restricciones contra Cuba

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

(AFP, EEUU) Estados Unidos anunció este martes un reforzamiento de sus sanciones contra Cuba, que incluye restricciones a las operaciones financieras vinculadas a la isla comunista, incluso para su sector privado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció que prohíbe las transacciones financieras “indirectas” con las entidades cubanas sancionadas con medidas, en particular con aquellas vinculadas al aparato de seguridad y con Gaesa, el conglomerado económico del ejército cubano.

La OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro, también elimina la autorización de las transacciones conocidas como “U-Turn”, que permitían a los bancos estadounidenses procesar desde 2024 los pagos en dólares relacionados con Cuba, siempre que su origen y destino estuvieran fuera de Estados Unidos y no involucraran a ciudadanos estadounidenses.

La nueva normativa también suprime la autorización que permitía a los bancos estadounidenses “abrir y mantener cuentas exclusivamente a nombre de un ciudadano cubano que sea emprendedor independiente del sector privado”.

Este acceso al sistema bancario estadounidense para empresarios privados había sido autorizado en 2024 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025), como parte de las medidas destinadas a apoyar al incipiente sector privado cubano.

“Obstáculos”

“Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso”, señaló en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, refiriéndose a las reformas a favor del libre mercado que el gobierno aprobó en junio para enfrentar la crisis económica.

Estas sanciones atacan “de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo”, añadió.

Oniel Díaz, propietario de una consultora que apoya a los emprendedores privados en la isla, destacó en Facebook que las sanciones anunciadas por Washington crean “obstáculos adicionales” para ese sector, al cerrar “cualquier opción de conexión bancaria por mínima” que sea con Estados Unidos.

Díaz teme que, como consecuencia, los “bancos no americanos” puedan “endurecer” sus procedimientos, lo que podría “generar nuevos obstáculos y dificultades al proceso de pagos por compras internacionales que realiza el sector privado”, incluidos alimentos y combustibles.

La política de máxima presión que Washington aplica sobre la isla coincide con una alza acelerada de las importaciones del sector privado cubano desde Estados Unidos.

Según datos de la oficina del censo estadounidense, Cuba importó mercancías por 149 millones de dólares en julio, el mayor monto mensual registrado desde 1992.

Entre enero y julio de este año, las compras sumaron 674 millones de dólares, casi la totalidad de lo importado durante 2025.

Las nuevas regulaciones también limitan algunas categorías de viajes que fueron permitidos durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) para los ciudadanos estadounidenses.

Los viajes de intercambio cultural, conocidos como viajes “de persona a persona”, y las conferencias y reuniones de negocios requerirán autorización.

Desde el regreso de Donald Trump al poder, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se han vuelto a tensar considerablemente.

El magnate republicano afirma que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa una “amenaza extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos y ha amenazado repetidamente con “tomar el control” de la isla.

Washington, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, ha impuesto un bloqueo petrolero de facto a la isla de 9,4 millones de habitantes desde enero, lo que ha sumido al país en una profunda crisis económica y energética.