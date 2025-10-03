Fuerzas estadounidenses dirigidas por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizaron un “ataque cinético letal” contra una embarcación de narcotráfico.

La operación tuvo lugar en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU. (USSOUTHCOM).

4 hombres “narcoterroristas” que se encontraban a bordo de la embarcación murieron en el operativo.

El comunicado oficial confirma que ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Las autoridades estadounidenses afirmaron que la embarcación transportaba una “cantidad sustancial” de narcóticos destinados a “envenenar” a la gente en Estados Unidos y estaba afiliada a Organizaciones Terroristas Designadas.

Según el Secretario Hegseth, la inteligencia estadounidense confirmó “sin lugar a dudas” que la embarcación traficaba narcóticos y que sus tripulantes eran narcoterroristas operando en una ruta de tránsito conocida.

“¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los asaltos contra el pueblo estadounidense!”, advirtió el Secretario de Defensa Pete Hegseth.

El ataque fue ordenado directamente por el presidente Trump.