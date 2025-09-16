El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo ataque de sus armadas contra una embarcación narco proveniente de Venezuela.

Con esta, ya son 3 las embarcaciones que han intervenido, según Trump.

“Derribamos en realidad 3 barcos, no 2, pero ustedes vieron 2”, afirmó el presidente a medios de comunicación.

Los ataques anteriores:

“Dejen de enviar el Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”, destacó Trump.

El presidente de los Estados Unidos destacó que en el agua hay muy pocos botes, factor que les facilita detectarlos.

Además, hizo un llamado a que dejen de enviar prisioneros al país norteamericano.