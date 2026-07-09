EEUU ataca a Irán, que toma represalias y denuncia un “crimen de guerra”

Nuevos combates estallaron este jueves entre Estados Unidos e Irán antes del entierro del líder supremo Ali Jamenei, con Teherán atacando a aliados de Washington en la región y bombardeos estadounidenses que alcanzaron el perímetro de una planta nuclear iraní.

Estos ataques estadounidenses, a pesar de un protocolo de acuerdo firmado entre los dos beligerantes el 17 de junio, han causado 17 muertos, según informaron funcionarios iraníes.

Irán desafía a Washington con su intención de cobrar peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, algo que no hacía antes de los ataques israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la actual contienda.

La República Islámica afirmó que había reanudado sus ataques contra activos estadounidenses en Kuwait, Baréin y Catar, mientras sonaron sirenas en Jordania —otro aliado de Estados Unidos—, donde el ejército dijo haber interceptado ocho misiles lanzados desde Irán.

Los enfrentamientos se produjeron mientras Irán se preparaba para enterrar a Jamenei, quien murió junto a familiares cercanos el primer día de la guerra estadounidense-israelí contra Irán.

En el último de seis maratónicos días de ceremonias fúnebres, el entierro de Jamenei el jueves en su ciudad natal de Mashhad ha sido seguido de cerca en busca de señales de su hijo Mojtaba Jamenei, quien aún no ha aparecido en público desde su nombramiento como sucesor de su padre como líder supremo.

Multitudes de hombres y mujeres vestidos de negro, muchos clamando venganza, se concentraron entre pancartas con consignas como “habrá sangre”, informaron corresponsales de AFP.

Israel advierte que está listo para atacar Irán

Estados Unidos atacó el perímetro de la única planta nuclear civil de Irán con un bombardeo el jueves, según informó la televisión estatal iraní, citando al vicegobernador de la provincia de Bushehr.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que los ataques estadounidenses tuvieron como objetivo infraestructuras civiles, incluidos puentes ferroviarios, y calificó los bombardeos de “crimen de guerra flagrante”.

Responsables militares estadounidenses dijeron que los ataques del jueves alcanzaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea y depósitos de misiles y drones.

El ejército iraní afirmó haber atacado con drones un sistema interceptor de misiles Patriot en Kuwait, un sistema de alerta temprana en Catar y depósitos de combustible en Baréin, como parte de sus ofensivas contra bases estadounidenses en la región.

Un alto funcionario estadounidense de defensa afirmó que las decenas de misiles y de drones lanzados por Irán no causaron daños significativos ni heridas a personal estadounidense.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que su país está listo para reanudar su ofensiva militar contra Irán si fuera necesario, “por tercera vez si es necesario. Si tenemos que volver a hacerlo, lo haremos y todavía con más fuerza”.

“Anoche fue peor”

Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes el martes.

En la ciudad portuaria iraní de Bandar Abás, Badriyeh, un ama de casa de 44 años relató que durante las últimas dos noches el ruido ha sido muy fuerte.

“Anoche fue peor y se rompieron las ventanas de varias casas”, relató a la AFP.

Los Guardianes de la Revolución de Irán acusaron a Estados Unidos de un “esfuerzo por eclipsar” el funeral de Jamenei con sus ataques contra los puentes ferroviarios, que provocaron la suspensión de los servicios de trenes.

Las despedidas a Jamenei, que gobernó Irán durante más de tres décadas, han ofrecido algunas pistas sobre la configuración del nuevo liderazgo, que ha buscado mostrar un frente unido entre las figuras políticas y militares.

Como muestra de las tensiones de seguridad, al menos un avión de combate escoltó el avión que transportaba el féretro de Jamenei hasta su entierro final en Mashhad, según imágenes difundidas en la página web del líder supremo.

Por su lado, el presidente estadounidense Donald Trump utilizó su viejo avión presidencial Air Force One para abandonar Turquía tras una cumbre de la OTAN, en lugar de su nuevo avión regalado por Catar, una decisión que The New York Times describió como una medida de seguridad en el contexto actual.

Trump declaró que el alto al fuego con Irán estaba “terminado”, pero dejó la puerta abierta a nuevas conversaciones.