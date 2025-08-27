(Minneapolis, Estados Unidos, AFP) Al menos dos personas murieron y una quincena resultaron heridas cuando un tirador abrió fuego en una escuela católica en Minneapolis (Minnesota, norte) el miércoles, informaron funcionarios a medios estadounidenses.

CBS informó que 15 niños estaban siendo tratados en hospitales locales. La radio local reportó que varios estaban en condición crítica.

Autor de tiroteo en escuela de EEUU fue “controlado”, según autoridades

La policía estadounidense respondió el miércoles por la mañana a un tiroteo en una escuela católica en Mineápolis, estado de Minnesota, donde las autoridades afirmaron que el atacante fue “controlado”.

Foto: AFP.

Citando fuentes policiales, los medios locales informaron que el autor del tiroteo estaba muerto. No hay detalles confirmados sobre posibles víctimas.

“He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información”, escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

La escuela está ubicada junto a una iglesia en el sur de la ciudad de la región Medio Oeste del país.

Imágenes en vivo mostraron a varios padres recogiendo a sus hijos pequeños de la escuela, en medio de un importante operativo de emergencia.

“Estamos sacando a nuestros niños del edificio”, dijo a la AFP una persona presente en la escuela, contactada por teléfono.

La cuenta oficial en X de la ciudad de Mineápolis informó que “el tirador fue controlado y no hay una amenaza activa para la comunidad en este momento”.

Instó a la gente a “mantenerse alejada del área para permitir que el personal de emergencia ayude a las víctimas”, sin especificar su número o gravedad.

“Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia”, afirmó Walz más temprano.

El presidente Donald Trump dijo en su red Truth Social que fue informado sobre el “trágico tiroteo” y que el FBI estaba en el lugar.

“La Casa Banca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”, afirmó el presidente..

La confirmación del ataque ocurre tras una ola de falsas denuncias sobre tiroteos en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.