El secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que el nuevo líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Jamenei, resultó herido y posiblemente “desfigurado” tras bombardeos recientes, en medio de la ofensiva militar que mantiene ese país junto a Israel.

La información fue dada a conocer este viernes 13 de marzo de 2026 por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una conferencia de prensa desde el Pentágono.

Según el funcionario, el actual líder del régimen iraní, hijo del abatido Alí Jamenei, habría resultado lesionado durante la ofensiva militar denominada Operación Furia Épica, una campaña dirigida a debilitar la infraestructura militar del país.

“Sabemos que el nuevo y llamado líder no tan supremo está herido y probablemente desfigurado. Ayer emitió un comunicado. Uno débil, en realidad, pero no había voz ni vídeo. Era un comunicado escrito”, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos.

El funcionario también cuestionó que el mensaje atribuido al líder iraní fuera divulgado únicamente por escrito y no mediante un video o audio, lo que, según indicó, reflejaría la situación actual dentro del liderazgo político del país.

“Irán tiene muchas cámaras y muchas grabadoras de voz. ¿Por qué una declaración escrita? Creo que ya saben por qué. Su padre está muerto. Está asustado, está herido, está huyendo y carece de legitimidad”, afirmó.

Además, Hegseth aseguró que la cúpula del gobierno iraní enfrenta un escenario de presión y desorganización interna mientras continúan los ataques contra objetivos estratégicos.

“El liderazgo de Irán está escondido y desesperado en este momento”.

De acuerdo con el informe presentado por el Pentágono, las operaciones militares han impactado sistemas de comunicación, coordinación militar y diversas instalaciones vinculadas con la defensa del país.

Foto: tomada de medios internacionales.

Hegseth también advirtió que las acciones militares continuarán en las próximas horas.

“En cada hora que pasa Estados Unidos sabe y ellos saben que las capacidades militares de Irán se han dañado, no pueden comunicarse ni contener, y la respuesta es que seguiremos presionando, seguiremos avanzando”, dijo el secretario de Defensa.

El funcionario agregó que las fuerzas estadounidenses e israelíes han intensificado su presencia operativa, lo que podría derivar en una jornada con el mayor número de ataques registrados desde el inicio de la campaña militar.