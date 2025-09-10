Naasón Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, fue acusado de manera formal por los Estados Unidos.

A su vez, según medios internacionales, los miembros de su familia y de la cúpula de la congregación también habrían sido acusados.

Estos estarían en la mira por conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y explotación de menores.

A su vez, se destaca que agentes federales habrían registrado la residencia de García en el Este de Los Ángeles, en la inmediación al templo más grande de la congregación en California.

Cabe destacar que el pastor cumple una condena de 16 años de prisión por el abuso de 3 menores de su congregación en un caso estatal separado.

Esta nueva acusación fue presentada por el gran jurado en Nueva York recientemente.