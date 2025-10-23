EE.UU. y la UE anuncian nuevas sanciones contra Rusia

Washington. (AFP)- El presidente estadounidense Donald Trump expresó su exasperación con su homólogo ruso Vladimir Putin por la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania, por lo que endureció las sanciones contra Moscú al igual que lo hizo la Unión Europea.

Las sanciones de Washington contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, ocurren después de que Trump aplazara una reunión con Putin en Budapest ante la falta de progresos para detener la invasión rusa a Ucrania.

Trump dejó entrever su hartazgo con Putin: “Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ningún lado”.

Washington dará a conocer “un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia”, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El presidente estadounidense se mostró esperanzado que las medidas ayuden a cerrar el conflicto en Ucrania: “Estas son sanciones enormes (…) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva”.

Casi al mismo momento, un portavoz de la presidencia de la UE informó de que el bloque había acordado imponer un nuevo paquete de medidas, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, destinadas a cortar la financiación de Moscú proveniente del petróleo y el gas.

Trump, que antes de volver a la Casa Blanca aseguraba que iba a tardar un día en convencer a Putin de poner fin al conflicto en Ucrania, anunció el martes que aplazó un encuentro con el líder ruso en Budapest porque no quería una reunión “desperdiciada”.

Aunque el Kremlin aseguró el miércoles que ambas partes siguen con los preparativos de esta cumbre. “Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin”, dijo el portavoz del Kremlin.

Una de las medidas del paquete de sanciones del bloque europeo es la prohibición de importar gas natural licuado de Rusia durante un año.