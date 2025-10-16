EE. UU. y China se enfrentan por “tierras raras”

Washington. (AFP)- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, criticó las restricciones de exportación de tierras raras de Pekín y dijo que se trata de “China contra el mundo”.

“Esto debería ser una señal clara para nuestros aliados de que debemos trabajar juntos, y juntos trabajaremos”, manifestó Bessent.

China es el principal productor mundial de los minerales utilizados para fabricar imanes, cruciales para las industrias automotriz, electrónica y de defensa.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que “esto no se trata solo de Estados Unidos”.

“El anuncio de China no es más que un intento de apoderarse de la cadena de suministro global”, enfatizó.

Las tensiones comerciales entre Washington y Pekín se han reavivado durante la segunda presidencia de Donald Trump, con aranceles recíprocos que alcanzaron hasta los tres dígitos en un momento.

Ambas partes han reducido los niveles de tensión, pero su tregua sigue siendo frágil y debe expirar a principios de noviembre.

Desde los últimos controles relacionados con las tierras raras, Trump ha amenazado con un arancel adicional del 100% a los bienes provenientes de China a partir de noviembre también.

Se espera que los líderes de las dos mayores economías del mundo se reúnan en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comenzará a finales de este mes.