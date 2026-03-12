“EE.UU. tiene el interés de enviar avión para la extradición”

Con la llegada de los documentos desde Estados Unidos para materializar la extradición de Celso Gamboa y Edwin López (alias ‘Pecho de Rata’), la salida de los nacionales podría ocurrir en cualquier momento.

Carlo Díaz, fiscal general, explicó que solo falta una revisión final de un juez para dar el visto bueno, y que sean las autoridades estadounidenses las que coordinen el traslado.

“Ellos tienen interés de enviar un avión para que se haga el traslado, tendría que venir esa coordinación. Reitero que no sería de un día para otro que Estados Unidos pueda enviar un avión, tiene que ser una situación coordinada”, dijo.

Precisamente, mañana hay una coordinación de Costa Rica y Estados Unidos para ejecutar un traslado masivo de personas deportadas desde el aeropuerto Juan Santamaría.