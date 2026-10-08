EE.UU. suspenderá a Microsoft de programa de visados, afirma Vance

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026



(AFP) El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, señaló que el gigante del software Microsoft fue suspendido de un programa clave de visados como parte de una ofensiva contra el fraude por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Vance acusó a Microsoft de abusar del programa de visados H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, y afirmó que habían “despedido a 6.000 trabajadores estadounidenses mientras los reemplazaban con 6.300 titulares de visados H-1B”.

La empresa indicó que, de las aproximadamente 6.000 solicitudes de visados que presentó en el último ejercicio fiscal, el 80% fue para prorrogar o cambiar el estatus de empleados de Microsoft ya existentes, y no para contratar nuevo personal.

Microsoft respondió señalando que la “gran mayoría” de sus empleados en Estados Unidos son estadounidenses y que esperaba poder proporcionar al gobierno más información.

“No son recién llegados a nuestro país”, señaló la empresa, agregando que pagaba a sus empleados con visado H-1B lo mismo que a otros trabajadores que realizan labores comparables.

Foto: AFP.

Las demás solicitudes correspondían a personas que ya se encontraban legalmente en Estados Unidos y que optaron por incorporarse a la empresa, y representaban solo el uno por ciento de su plantilla en el país, explicó Microsoft.

“Nuestro mensaje para Microsoft es: son una gran empresa estadounidense, pero tienen que contratar a grandes trabajadores estadounidenses”, dijo Vance en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La firma de software Adobe también será suspendida del programa de visados, señaló Vance.

Foto: AFP.

Nueve universidades de élite, entre ellas también Harvard, Yale, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), serán investigadas por un programa de visados distinto para intercambios de estudio, señaló Vance.