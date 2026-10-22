EE.UU. será la sede del primer Mundial de Clubes Femenino

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La FIFA confirmó oficialmente que Estados Unidos albergará la edición inaugural del Mundial de Clubes Femenino, competencia que se disputará del 5 al 30 de enero de 2028.

Tras la experiencia en la rama masculina, el organismo internacional eligió al país norteamericano debido a su infraestructura, capacidad organizativa y el marcado crecimiento e interés por el fútbol femenino en la región.

A diferencia del certamen masculino, la versión femenina contará con la participación de 19 clubes. El reparto de plazas otorga seis cupos a Europa (UEFA); tres a Sudamérica (Conmebol), América del Norte, Central y el Caribe (Concacaf), Asia (AFC) y África (CAF), respectivamente; mientras que Oceanía (OFC) dispondrá de una plaza.

La vía de acceso para las instituciones será a través de las principales competencias continentales de cada confederación.

Foto: Arsenal Women

Para asegurar un torneo de máxima exigencia, la FIFA determinó que el periodo de clasificación abarque los resultados de las temporadas concluidas entre 2024 y 2027.

Entre las escuadras que ya tienen asegurado su boleto destacan el Arsenal de Inglaterra y el Barcelona de España por parte de la UEFA.

Asimismo, la Conmebol estará representada por el Corinthians de Brasil, al tiempo que el Gotham FC de Estados Unidos, el Club América de México, el Wuhan Jiangda de China y el Naegohyang de Corea del Norte también garantizaron su presencia tras coronarse en sus respectivos torneos continentales.