Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Costa Rica se mantiene en la lista de países considerados con mayor tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en una publicación realizada este miércoles 16 de setiembre en la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La determinación presidencial fue presentada ante el Congreso estadounidense este martes 15 de setiembre y contempla un total de 23 países.

En la lista, Costa Rica aparece junto a otras naciones como Panamá, Nicaragua, Colombia, México, Ecuador, Guatemala, Honduras y Venezuela.

El documento del Departamento de Estado aclara que aparecer en esta lista no significa necesariamente que el Gobierno del país haya incumplido sus esfuerzos contra el narcotráfico o que exista una falta de cooperación con Estados Unidos.

Según la explicación incluida en la determinación, los países son incorporados tomando en cuenta factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el tránsito o la producción de drogas, así como de sustancias precursoras utilizadas para su elaboración.

En el caso costarricense, la designación mantiene al país dentro de un grupo de naciones de América Latina y el Caribe que, por su ubicación y condiciones de tránsito, son señaladas por Washington dentro de la estrategia internacional contra el narcotráfico.

La lista para el año fiscal 2027 está integrada por Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Costa Rica ya aparecía en la lista

La inclusión de Costa Rica no es nueva. El país también figuró en la determinación correspondiente al año fiscal 2026, publicada en setiembre de 2025.

Además, Estados Unidos mantiene una categoría diferenciada para los países que, según su evaluación, “fallaron demostrablemente” durante los 12 meses anteriores en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales de control de drogas.

Para 2027, esa categoría incluye a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Costa Rica no figura entre esos cuatro países.