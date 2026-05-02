Estados Unidos revocó las visas a varios de los miembros de la Junta Directiva del periódico La Nación, según confirmó el medio de comunicación a través de un comunicado difundido en sus plataformas digitales.

La Nación aseguró que “bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años”.

El medio aseguró que resulta “inédito” en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente y que hasta el momento, ninguno de los miembros ha recibido explicación oficial sobre los criterios para adoptar la medida.

“Llama la atención que, al igual que en otros casos recientes relacionados con figuras públicas costarricenses, la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas”, señaló el medio.

“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad”, indicaron.