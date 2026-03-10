EE. UU publica video de ataques contra lanzamisiles iraníes

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó un video en redes sociales donde se observan ataques contra lanzamisiles vinculados al régimen de Irán, acompañados de un mensaje en el que advierten que continuarán localizando y destruyendo este tipo de armamento.

En la grabación difundida por la entidad militar se aprecian operaciones dirigidas contra sistemas de lanzamiento de misiles, presuntamente ubicados y atacados por fuerzas estadounidenses.

The Iranian regime can try to hide their missile launchers, but U.S. forces won’t stop looking. When we find them, we’re taking them out. pic.twitter.com/urq3LWwARC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Junto al video, el comando militar escribió un mensaje que indica que las fuerzas estadounidenses mantienen operaciones de vigilancia y búsqueda para detectar estas plataformas militares y destruirlas.

También, desde la cuenta del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth también se compartió el material con una advertencia adicional.

“Intenten esconderse… no dejaremos de buscarlos… cuando los encontremos, los eliminaremos. Sus escondites son cada vez más pequeños. Sus lanzadores son cada vez menos”, expresó.

Try to hide… We won't stop looking… When we find them, we're taking them out."



Their hiding spots are getting smaller. Their launchers are getting fewer. 🇺🇸 pic.twitter.com/db6t1J7SaQ — War Secretary | Hegseth Commentary (@HegsethWarDesk) March 10, 2026

El video forma parte de las comunicaciones públicas que realiza el Comando Central de EE. UU. para mostrar operaciones militares en contra de Irán.