Washington. (AFP)- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que la próxima semana la Casa Blanca anunciará una ayuda “significativa” para los agricultores afectados por la actual disputa arancelaria con China.

“Habrá un apoyo significativo para los agricultores”, declaró Bessent, añadiendo que el plan “alcanza especialmente a los productores de soja”, que han perdido el mercado chino desde que Washington inició una guerra comercial con Pekín.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que este será un tema clave en su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, dentro de un mes.

También reiteró su deseo de devolver parte de los ingresos generados por los aranceles que ha impuesto a los agricultores en dificultades.

El gobierno está considerando un paquete de apoyo por un valor de entre 10.000 y 14.000 millones de dólares.

La cosecha de soja ha comenzado en Estados Unidos y se espera que sea muy buena.

Sin embargo, debido a la demanda insuficiente, los precios están bajando.

Bessent criticó a “los líderes chinos (…) por utilizar a los agricultores estadounidenses, y en particular a los productores de soja, como rehenes o peones en las negociaciones comerciales”.