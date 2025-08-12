Los cárteles de narcotráfico que la Administración para el Control de Drogas (DEA) vincula con Celso Gamboa figuran en la lista de organizaciones que el gobierno de Donald Trump consideraría atacar con fuerzas militares.

El diario The New York Times reveló la lista de grupos criminales que podrían estar en la mira de las autoridades estadounidenses por narcotráfico y terrorismo, y contra los cuales se plantearían operaciones militares.

La información generó reacciones en países como México, Venezuela y El Salvador, donde operan estas estructuras criminales.

Entre los señalados se encuentran los cárteles del Golfo y de Sinaloa, vinculados a Gamboa según la DEA. En la solicitud de extradición del costarricense, la agencia antidrogas afirmó que la organización que presuntamente lideraba Gamboa mantenía nexos con dichos cárteles.

“El Sr. Gamboa Sánchez coordina la recepción en Costa Rica de cocaína proveniente de miembros del CDG (Clan del Golfo) y otros traficantes con sede en Colombia y Panamá”, indicó la DEA.

Implicaciones para Costa Rica

Mario Zamora, ministro de Seguridad, aseguró que esto implica un refuerzo en la lucha contra el narcotráfico.

“Fuerzas con gran capacidad de inteligencia vendrán a fortalecer y mejorar la capacidad técnico-operativa en la lucha contra el narco en América Latina, especialmente con socios clave como Costa Rica”, afirmó.

Además, destacó que si en esas investigaciones aparecen ciudadanos costarricenses, se ampliarán las opciones de extradición.

“Gracias a la nueva información que se recopile, aumentan las posibilidades de enjuiciar y sancionar a sujetos vinculados con el narcotráfico. Estas medidas se traducirán en una mejora en la lucha contra el crimen organizado”, explicó.

Lucha contra el fentanilo

Mario Arias, experto en delincuencia, señaló que la medida impulsada por Trump está más relacionada con la lucha contra el fentanilo, una droga que se ha convertido en una amenaza.