Washington. (AFP)- El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron un acuerdo sobre un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense, y que ahora queda pendiente de la reacción del movimiento Hamás, que aún tiene decenas de rehenes en su poder.

Trump está dispuesto a presidir un comité de transición para el territorio palestino, según los detalles del pacto, bien acogido por países árabes.

“Estamos como mínimo muy, muy cerca (…) y quiero agradecer a Bibi por realmente involucrarse y hacer su trabajo”, dijo Trump a los periodistas, refiriéndose a Netanyahu por el diminutivo de su nombre.

A su lado, Netanyahu declaró su apoyo a ese plan “para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, [que] traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel”.

Catar y Egipto entregaron el plan a Hamás.

La Autoridad Palestina, enemistada con Hamás, “recibe favorablemente los esfuerzos” de Trump, mientras que ocho países árabes y musulmanes también acogieron favorablemente la iniciativa.

Por el contrario la Yihad Islámica, otro de los grupos activos en Gaza y que cuenta con rehenes en su poder, consideró que el plan es “una receta para una agresión”.

Israel puede contar con el “apoyo total” de Estados Unidos para continuar con sus operaciones si Hamás no acepta el pacto, advirtió Trump.

Israel “mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad” de ese minúsculo territorio enclavado entre su territorio y el de Egipto, explicó Netanyahu.

La Autoridad Palestina “no tiene ningún papel” en todo este proceso a no ser que emprenda “cambios radicales”, advirtió.

Trump está dispuesto a presidir el “comité de transición” junto a personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair.

El plan también contempla, una vez desarmado Hamás, “una fuerza de estabilización internacional temporal”, indicó.

Según medios de prensa, a cambio Israel liberaría a más de 1.000 prisioneros palestinos, incluidos algunos condenados a cadena perpetua.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles.