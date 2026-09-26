EE.UU. debuta a joya de 16 años con selección mayor

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La Selección de los Estados Unidos pone su esperanza en el joven Cavan Sullivan, de apenas 16 años, y ya lo hizo debutar en un amistoso contra Perú.
Sullivan, nacido el 28 de septiembre de 2009, jugó 62 minutos con el seleccionado mayor de las barras y las estrellas con chispazos destacados mientras se desempeñaba como volante por derecha.
El juvenil, actualmente en el Philadelphia Union, ya firmó un acuerdo con el Manchester City de la Premier League inglesa para unirse al club apenas cumpla 18 años.