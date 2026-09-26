EE.UU. debuta a joya de 16 años con selección mayor

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

La Selección de los Estados Unidos pone su esperanza en el joven Cavan Sullivan, de apenas 16 años, y ya lo hizo debutar en un amistoso contra Perú.

Sullivan, nacido el 28 de septiembre de 2009, jugó 62 minutos con el seleccionado mayor de las barras y las estrellas con chispazos destacados mientras se desempeñaba como volante por derecha.

Sullivan ya ilusiona en Estados Unidos (Foto: USMNT)

El juvenil, actualmente en el Philadelphia Union, ya firmó un acuerdo con el Manchester City de la Premier League inglesa para unirse al club apenas cumpla 18 años.