EE.UU. bombardea principal centro petrolero de Irán 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Teherán. (AFP)- El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos “aniquiló” objetivos militares en la isla de Kharg, el principal centro petrolero de Irán, y amenazó con atacar allí las infraestructuras de producción de crudo si Teherán sigue bloqueando el estratégico estrecho de Ormuz.

“He decidido no demoler la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hace algo para interferir con el paso libre y seguro de barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré mi decisión de inmediato”, advirtió.

Trump anunció que el ejército estadounidense “llevó a cabo uno de los bombardeos más poderosos en la Historia de Oriente Medio, y aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán”.

El ejército iraní prometió reducir “a cenizas” las instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio, en respuesta.

“Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a empresas petroleras de la región que sean en parte propiedad de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán inmediatamente destruidas y reducidas a cenizas”, anunció un portavoz del cuartel general central Khatam al Anbiya, afiliado a los Guardianes de la Revolución, citado por la prensa estatal.

Kharg, una franja de tierra cubierta de arbustos situada al norte del Golfo, a unos 30 kilómetros de la costa, alberga la mayor terminal de exportación de crudo de Irán.

Trump también indicó que la Marina estadounidense comenzaría “muy pronto” a escoltar petroleros en Ormuz, un paso clave por donde transita el 20% de la producción mundial de hidrocarburos y que ha sido bloqueado de facto por Teherán.

Tras dos semanas de guerra que no han hecho ceder a Irán, la inflexibilidad de las partes beligerantes, que este sábado por la mañana continúan con sus ataques, no augura ningún respiro.