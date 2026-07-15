EE.UU. bombardea de nuevo a Irán y reimpone bloqueo naval

Teherán, Irán. (AFP). Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva militar contra Irán la noche del martes y restableció el bloqueo naval a los puertos iraníes, en una decisión que profundiza la crisis en Medio Oriente y amenaza con hacer naufragar los esfuerzos diplomáticos para preservar el acuerdo de paz alcanzado el pasado 17 de junio.

Los bombardeos, considerados los más intensos desde el alto al fuego de abril, comenzaron al mismo tiempo que entró en vigor el bloqueo marítimo impulsado por Washington. La medida busca limitar la capacidad de Teherán para operar en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, endureció su discurso contra el gobierno iraní y advirtió que la próxima semana “se pone realmente mal para ellos” si no regresan a la mesa de negociación. Incluso amenazó con atacar infraestructura clave, como puentes y centrales eléctricas.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los ataques estuvieron dirigidos a reducir las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, el vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, acusó a Washington de haber “desmantelado” el acuerdo de paz y aseguró que las nuevas acciones constituyen una grave violación de los compromisos alcanzados.

A pesar de la escalada militar, Trump dio marcha atrás a un plan que contemplaba imponer un peaje del 20% a los buques que cruzaran el estrecho de Ormuz. En su lugar, anunció que Estados Unidos buscará fortalecer acuerdos comerciales y de inversión con las monarquías del Golfo.

Mientras tanto, Irán reportó nuevos bombardeos en Bandar Abás, la isla de Qeshm y la ciudad de Ahvaz, en la cuarta noche consecutiva de ataques estadounidenses. Teherán respondió con ofensivas contra instalaciones militares de Estados Unidos en la región, incluida una base aérea en Jordania, y lanzó ataques sobre Kuwait, donde cuatro militares resultaron heridos.

La tensión también ha impactado el transporte marítimo. La Organización Marítima Internacional informó que varios petroleros fueron atacados en las cercanías del estrecho de Ormuz, con un saldo de al menos dos fallecidos y varios heridos.

El conflicto también ha tenido repercusiones económicas. El precio del petróleo Brent llegó a dispararse más de un 9% ante el temor de interrupciones en el suministro mundial, aunque posteriormente moderó parte de ese incremento tras el cambio de postura de Trump sobre el cobro a los barcos.

La Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por las “graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias” que podría provocar el bloqueo de una de las rutas marítimas más importantes del planeta, de la que dependen millones de personas para el abastecimiento de energía y mercancías.

Aunque Israel no ha participado directamente en esta nueva ofensiva, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que responderá con una fuerza “mucho mayor” si Irán lanza nuevos ataques contra su país, mientras la región continúa en máxima tensión.